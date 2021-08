Deutsche Anleihen: Leicht Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag leicht gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum frühen Abend um 0,10 Prozent auf 175,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,41 Prozent. Mit minus 0,40 Prozent hatte sie zeitweise den höchsten Stand seit etwa einem Monat erreicht. In den meisten Ländern der Eurozone stiegen die Renditen an.

An den vergangenen Tagen waren die Anleihen noch deutlicher unter Druck geraten. Marktbeobachter von der Dekabank führten die Kursverluste am Anleihemarkt vor allem auf Positionierungen vor neuen Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed zurück. Am Freitag wird im Rahmen der Notenbankkonferenz von Jackson Hole ein Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell erwartet. Es wird mit Hinweisen auf den mittelfristigen Kurs der Fed gerechnet, wobei konkrete Aussagen zu der erwarteten geldpolitischen Straffung unter Experten als eher unwahrscheinlich gelten.

Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten fielen im Rahmen der Erwartungen aus und bewegten daher kaum./jsl/jha/