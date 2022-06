Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne vor EZB-Entscheid

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vor EZB-Signalen schwächer -- NIO macht weniger Verlust -- Heidelberger Druck plant Wachstum -- Tesla, Lufthansa, HOCHTIEF, Airbus im Fokus

Apollo und Reliance wollen wohl Walgreens-Sparte übernehmen. Gute Rentabilität ist für Commerzbank-Finanzchefin oberstes Ziel. Daimler Truck-Aktie sinkt: DZ Bank stuft Daimler Truck auf 'Halten' ab. Beiersdorf will stärker wachsen als der Markt. Eni bringt Plenitude in Mailand an die Börse. Rheinmetall erhält Aufträge für Abgasrückführungssysteme British American Tobacco bestätigt Ausblick für 2022.