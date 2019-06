Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 171,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug minus 0,23 Prozent. Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland wirkten sich auf die Kurse zunächst nicht nennenswert aus.

Vor dem Wochenende blicken Analysten und Anleger vor allem auf Zahlen vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Stellenbericht. Es wird mit einem soliden Jobaufbau bei weiterhin niedriger Arbeitslosigkeit gerechnet. Allerdings haben einige Konjunkturdaten zuletzt enttäuscht, was Spekulationen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed ausgelöst hat. Daher wird der Arbeitsmarktbericht mit besonderer Spannung erwartet./bgf/jkr/jha/