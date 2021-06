Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,09 Prozent auf 170,14 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten wenig verändert mit minus 0,20 Prozent.

Umsatzdaten vom deutschen Einzelhandel enttäuschten die Erwartungen, bewegten die Anleihekurse aber nicht. Der deutliche Rückgang um real 5,5 Prozent von März auf April folgt auf einen deutlichen Umsatzanstieg im Vormonat. Das Bundesamt erklärte den Rücksetzer mit neuen Corona-Beschränkungen ab Mitte April und der frühen Lage des Ostergeschäfts in diesem Jahr.

Preisdaten aus dem Euroraum belegten unterdessen den sich verstärkenden Preisauftrieb. Die Erzeugerpreise legten im April so stark zu wie letztmalig 2008. Die Europäische Zentralbank (EZB), die ihre Geldpolitik an den Verbraucherpreisen ausrichtet, hat bereits zu erkennen gegeben, auf die Preissteigerungen nicht reagieren zu wollen. Sie sieht darin ein temporäres Phänomen.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Im Tagesverlauf standen kaum wichtigen Konjunkturdaten an. Am Abend wird die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht (Beige Book) veröffentlichen. Meistens sorgt dieser nicht für größere Kursausschläge./jsl/fba