Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Damit haben sich die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Bis zum Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 131,48 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,61 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf China-Sorgen. Diese hätten die Kurse der Festverzinslichen gestützt. In den vergangenen Tagen verschärfte sich die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden, der in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Chinas Immobilienmarkt wird von einer Krise überschattet, was die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt insgesamt bremst.

In Deutschland gab es zudem weitere Signale für einen nachlassenden Preisdruck. So sind die Großhandelspreise im Juli im Jahresvergleich deutlich gesunken. Es ist der vierte Rückgang in Folge. Zudem gingen auch die Erzeugerpreise für Agrarprodukte zurück.

