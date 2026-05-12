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Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

13.05.26 10:47 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 124,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,09 Prozent.

Die Anleihekurse profitierten von zuletzt gefallenen Ölpreisen und konnten sich etwas erholen. An den beiden Vortagen waren die Kurse noch durch einen deutlichen Anstieg der Ölpreise belastet worden. Höhere Inflationserwartungen schürten die Spekulation, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen anheben könnte.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat zuletzt vor einer höheren Inflation gewarnt und eine schnelle Zinserhöhung durch die EZB auf der nächsten Zinssitzung im Juni in Aussicht gestellt. "Wir können die hohen Energiepreise nicht ausblenden", sagte Nagel dem "Handelsblatt" (Mittwoch). "Zinserhöhungen werden immer wahrscheinlicher, wenn sich das Inflationsbild nicht grundsätzlich ändert." Er wollte Inflationsraten über vier Prozent in einzelnen Monaten nicht ausschließen.

Im weiteren Handelsverlauf werden noch Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone und zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) veröffentlicht. Bei den BIP-Daten handelt es sich aber lediglich um eine zweite Schätzung. In den USA werden zudem Zahlen zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht.

Deutlicher erholten sich die Anleihekurse in Großbritannien. Nach den desaströsen Wahlergebnissen bei den Kommunal- und Regionalwahlen sieht es jetzt doch danach aus, dass Premierminister Keir Starmer im Amt bleiben kann. Nach einigen Rücktrittsaufforderungen sichern Berichten zufolge zahlreiche Labour-Abgeordnete dem Regierungschef ihre Unterstützung zu. Die Finanzmärkte waren zuletzt beunruhigt und fürchteten politische Instabilität./jsl/jkr/stk