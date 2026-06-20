Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,10 Prozent auf 126,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,98 Prozent.

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Im Blick der Märkte steht weiterhin die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. Die Gespräche in der Schweiz wurden zunächst unterbrochen. In einem Bericht zur Abreise von Irans Top-Verhandlern hieß es nun ein weiteres Vorgehen für die kommenden 60 Tage sei vereinbart worden und die Gespräche würden in dieser Woche weitergehen. Pakistan sprach zuletzt davon, dass im weiteren Wochenverlauf in kleineren Arbeitsgruppen weiterverhandelt werde.

Vor dem Wochenende waren die Anleihekurse noch merklich unter Druck geraten. "Auf der Zinsseite belasteten am Freitag Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane, der die jüngste Leitzinsanhebung mit dem Hinweis, dass sich die energiepreisbedingte Inflation über die reine Energiekomponente hinaus verbreitere, erneut verteidigte", schreiben die Experten der Dekabank.

Gegen den Trend in Europa sind die Anleihekurse britischer Staatsanleihen gestiegen. Der britische Premierminister Keir Starmer steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor dem Aus. Der Labour-Politiker werde möglicherweise schon heute einen Zeitplan für seinen Rücktritt bekanntgeben, schrieb unter anderem die Zeitung "The Times". Damit wäre der Weg für Andy Burnham frei, der vergangene Woche ein Parlamentsmandat errang./jsl/jkr/stk