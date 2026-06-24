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Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

25.06.26 17:57 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen haben am Donnerstag ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 127,40 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,85 Prozent.

In den vergangenen Tagen waren die Ölpreise kräftig gefallen, was die Inflationserwartungen am Markt dämpfte und für einen Rückgang der Renditen und einem Anstieg der Kurse sorgte. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank wird am Markt nur noch mit einer Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) bis zum Jahresende gerechnet. Am Donnerstag erholten sich die Ölpreise aber etwas, nachdem der Preis der Nordseesorte Brent auf den niedrigsten Stand seit dem Beginn des Iran-Kriegs gefallen ist./jsl/