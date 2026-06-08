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Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Gefallene Ölpreise stützen

09.06.26 10:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag gestützt durch gesunkene Ölpreise etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 125,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,06 Prozent.

Die am Vormittag gesunkenen Ölpreise stützten die Anleihekurse etwas. Nachdem der Iran und Israel ihre wechselseitigen Angriffe am Montag beendet haben, entspannte sich auch die Lage am Ölmarkt. So wurden Inflationserwartungen nicht weiter angeheizt. Diese waren seit Kriegsbeginn Ende Februar deutlich gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte daher an diesem Donnerstag den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben.

Besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. Im April legte die Gesamtproduktion im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zu. Dies war von Volkswirten so erwartet worden. Gestützt wurde die Entwicklung vor allem durch die Bauwirtschaft. "Die zuletzt schwachen Stimmungsindikatoren lassen aber befürchten, dass sich dies nicht als nachhaltig erweisen wird", kommentierte Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank. "Vielmehr dürfte die Produktion in der Industrie im engeren Sinne in den kommenden Monaten angesichts der Belastungen durch den Iran-Krieg eher wieder fallen und damit dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal leicht schrumpft."/jsl/stk