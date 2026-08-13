Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Rückgang der Ölpreise stützt

13.08.26 10:55 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 124,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,16 Prozent.

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Etwas gefallene Ölpreise dämpften die Inflationserwartungen und stützten die Anleihekurse. Allerdings gibt es weiter keine Hinweise auf eine Einigung für ein Ende des Iran-Kriegs und eine Öffnung der Straße von Hormus.

Der Iran hat Äußerungen von US-Präsident Donald Trump widersprochen, wonach die USA die Kontrolle über die Meerenge hätten. Die wiederholten Behauptungen und Posts von US-Amtsträgern zur Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus würden nichts an der Realität ändern, erklärte Irans neue Behörde für die Meerenge (PGSA) auf der Plattform X. "Die Straße von Hormus bleibt blockiert und wird erst wieder geöffnet, wenn die Bedingungen des Irans akzeptiert werden."

Im weiteren Handelsverlauf werden nur wenige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Beachtung könnten die US-Erzeugerpreise für Juli erfahren. Diese dürften untermauern, dass sich der Preisdruck in den USA zumindest nicht beschleunigt, schreiben Experten der Commerzbank. Die Erwartungen auf eine baldige Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed sei bereits durch die Verbraucherpreise am Vortag gedämpft worden./jsl/jkr/jha/