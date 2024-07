Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Schwache Konjunkturdaten stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten und überraschend schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren.

Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Nachmittag um 0,11 Prozent auf 132,35 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,44 Prozent.

Die Aktienkurse gerieten nach enttäuschenden Geschäftszahlen des US-Autobauers Tesla und der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) unter Druck, was die Anleger verstärkt in Bundesanleihen trieb.

Zudem ist der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten gefallen. Ökonomen hatten hingegen mit einem stabilen Wert gerechnet. Vor allem die Daten aus Deutschland enttäuschten.

"Nach dem überraschend deutlichen Rückgang im Juni sind die schwachen PMI-Daten für Juli eine weitere herbe Enttäuschung", kommentierte Robin Winkler, Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank. "Der Einkaufsmanagerindex deutet an, dass die Frühjahrsbelebung der deutschen Wirtschaft im Sommer vorerst zum Erliegen gekommen ist." Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte habe sich deutlich eingetrübt./jsl/he