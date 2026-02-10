DAX24.867 -0,5%Est506.022 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 -3,7%Nas23.102 -0,6%Bitcoin55.728 -3,7%Euro1,1918 +0,2%Öl69,59 +0,7%Gold5.084 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E TUI TUAG50 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne vor dem US-Arbeitsmarktbericht

11.02.26 10:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch vor dem US-Arbeitsmarktbericht ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 128,71 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,80 Prozent.

Wer­bung

Es gab zunächst nur wenige Impulse. Die Finanzmärkte warten auf den um 14.30 Uhr anstehenden Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar. Dieser hätten bereits am Freitag letzter Woche veröffentlicht werden sollen, wurden aber wegen des temporären und teilweisen Regierungsstillstands auf den heutigen Mittwoch verschoben.

"Die zuletzt veröffentlichten Indikatoren deuten auf einen etwas schwächeren Arbeitsmarkt hin, die Unsicherheit bleibt allerdings hoch", schreiben die Experten der Dekabank. "Wir rechnen weiterhin mit einem Beschäftigungsaufbau von rund 60.000 Stellen und insgesamt zwei Leitzinssenkungen der Fed in diesem Jahr." Ein unerwartet schwacher Arbeitsmarktbericht dürfte die Erwartung einer dritten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr verstärken./jsl/la/stk