Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne vor EZB-Entscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag vor der Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 124,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,10 Prozent.

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Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag. Die erneuten Drohungen gegen den Iran durch US-Präsident Donald Trump hatten die Kurse einmal mehr belastet. Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent legte deutlich zu und erreichte den höchsten Stand seit 2022. Dies heizt die Inflationssorgen an und erhöht die Wahrscheinlichkeit von künftigen Leitzinserhöhungen durch die EZB. Die Notenbank wird am Nachmittag ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Ökonomen erwarten, dass die EZB die Zinsen noch nicht antasten wird, sondern die weitere wirtschaftliche Entwicklung abwartet. Entscheidend wird sein, welche Signale EZB-Präsidentin Christine Lagarde geben wird. An den Finanzmärkten werden bis zum Jahresende drei Leitzinserhöhungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte erwartet.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. So ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal stärker als von Volkswirten erwartet gewachsen.

"Die positive Wachstumsüberraschung zeigt, wie wertvoll derzeit die höheren staatlichen Ausgaben sind", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Denn eines ist relativ sicher, der private Konsum wird im zweiten Quartal aufgrund der gestiegenen Energiepreise Federn lassen." Höhere Ausgaben für Rüstung und Infrastruktur würden für eine "wohltuende Kompensation" sorgen./jsl/la/jha/