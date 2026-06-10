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Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne vor EZB-Zinsentscheidung

11.06.26 10:24 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag vor der erwarteten Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 125,18 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,07 Prozent.

Es gilt als sicher, dass die EZB die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben wird. "Fraglich ist, ob weitere Schritte in Aussicht gestellt werden", heißt es in der Tagesvorschau der Helaba. "Mit einem klassischen Zinserhöhungszyklus ist wohl nicht zu rechnen, Handlungsbereitschaft dürfte aber erneut signalisiert werden."

Entscheidend für die Geldpolitik dürfte die Ölpreisentwicklung und die Situation im Nahen Osten sein. Die jüngste erneute Verschärfung der Lage bewegte die Ölpreise wenig. Die USA und der Iran haben sich in der zweiten Nacht in Folge heftig gegenseitig beschossen. Irans Militär reagierte auf neue US-Angriffe nach eigenen Angaben mit einer kompletten Sperrung der Straße von Hormus sowie mit Gegenattacken auf Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait. Die Ölpreise reagierten allerdings verhalten und so hielten sich auch die Auswirkungen am Anleihemarkt in Grenzen./jsl/jkr/stk