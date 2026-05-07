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Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Wachsende Spannungen im Nahen Osten

08.05.26 18:08 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 125,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,01 Prozent.

Die angespannte Lage im Nahen Osten wirkt sich aktuell nicht sonderlich auf das Geschehen am Anleihemarkt aus. Die Lage hat sich dort zuletzt wieder zugespitzt. Der Anstieg der Ölpreise hielt sich jedoch in Grenzen.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut unter iranischer Flagge fahrende, unbeladene Öltanker angegriffen und außer Gefecht gesetzt. Zwei solche Schiffe hätten versucht, einen iranischen Hafen am Golf von Oman anzulaufen, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Nach iranischen Attacken auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormus hat das US-Militär als Vergeltung zudem Ziele in der Islamischen Republik angegriffen.

Der etwas besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht bewegte die Anleihen kaum. Die Beschäftigtenzahl legte im April deutlicher zu als erwartet. Der Anstieg der Stundenlöhne blieb hingegen etwas hinter den Prognosen zurück, während die Arbeitslosenquote auf einem niedrigen Niveau verharrte.

In Deutschland zeichnet sich in der Industrie keine Trendwende ab. Im März ging die Fertigung im Verarbeitenden Gewerbe unerwartet zurück. Ökonomen blicken angesichts der Auswirkungen des Iran-Kriegs skeptisch auf die weitere Entwicklung. "Sollte die Straße von Hormus noch länger geschlossen bleiben, drohen Knappheiten - vor allem bei raffinierten Produkten", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Dies hätte dann erhebliche negative Konsequenzen für die Industrie." Bei einer raschen Öffnung der wichtigen Schiffspassage wären die wirtschaftlichen Rückschläge laut Gitzel in Anbetracht einer insgesamt robusten Weltwirtschaft aber verschmerzbar./jsl/men