Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne zum Start

08.09.26 08:42 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gewann 0,06 Prozent auf 121,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,38 Prozent und damit nur knapp unter dem am Mittwoch mit 3,39 Prozent erreichten höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren.

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Keine Impulse gibt es aus den USA, da dort der Handel feiertagsbedingt am Montag ruhte. Angesichts weiter steigender Ölpreise und der damit verbundenen Inflationsgefahren rückt auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag bereits in den Blick. Am Markt wird überwiegend mit einer Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bringt unterdessen am Dienstag den Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2027 in den Bundestag ein. Bis Freitag wird im Parlament über die Etatpläne der einzelnen Fachministerien diskutiert. Am Mittwoch kommt es bei der traditionellen Generaldebatte zum Showdown zwischen der schwarz-roten Bundesregierung und der Opposition.

Vorgesehen ist eine deutlich höhere Neuverschuldung . Die Nettokreditaufnahme soll im Rahmen der Schuldenbremse bei 118,7 Milliarden Euro liegen - nach geplanten 98 Milliarden im laufenden Jahr. Dazu kommen neue Schulden aus den sogenannten Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr . Insgesamt soll die Neuverschuldung 2027 damit bei gut 200 Milliarden Euro liegen und auf 219,5 Milliarden Euro bis 2030 steigen./jha/stk