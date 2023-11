Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 129,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,72 Prozent.

In der Eurozone wurden am Vormittag nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. In Italien stagnierte im September die Industrieproduktion, während Volkswirte einen leichten Rückgang erwartet hatten. Daten zur Konsumstimmung der US-Verbraucher lieferten für die Anleger kein eindeutiges Bild. Diese hatte sich zwar im November stärker als gedacht eingetrübt. Die Inflationserwartungen der Verbraucher waren hingegen unerwartet gestiegen.

"Der anhaltende Anstieg der Inflationserwartungen der Verbraucher im November wird die US-Notenbank mit einiger Sorge erfüllen", schrieb Volkswirtin Olivia Cross von Capital Economics. Allerdings dürfte der Gegenwind durch die anhaltend schwache Konsumstimmung die Verbraucherausgaben im vierten Quartal stärker belasten und dazu beitragen, den Nachfragedruck zu verringern./jsl/he