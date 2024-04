Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

Heute im Fokus

Bayer-CEO sieht bei Sanierung "keine schnelle Lösung". UPS schneidet nicht so schlecht ab wie befürchtet. iPhone-Absatz in China bricht ein. UBS kappt wohl Fondsgeschäftspläne in China. Rüstungstitel legen weiter zu. Tesla streicht hunderte Stellen in Grünheide. China erwirbt trotz US-Verbot KI-Chips von NVIDIA. Renault steigert Umsatz und übertrifft Erwartungen. Novartis erhöht Prognose.