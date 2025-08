Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,07 Prozent auf 130,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,62 Prozent.

Deutlich besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus Frankreich belasteten die Anleihen ein wenig. Die Industrieproduktion war im Juni um 3,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Volkswirte hatten nur mit 0,6 Prozent gerechnet. Außerdem ist in Spanien die Industrieproduktion im Juni unerwartet gestiegen.

Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten blieben erneut hinter den Erwartungen zurück. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im Juli unerwartet abgeschwächt. Besonders der Unterindikator für die Beschäftigung sank. "Nur knapp steht das Stimmungsbarometer der Serviceunternehmen nun noch oberhalb der Wachstumsgrenze und die konjunkturellen Sorgenfalten werden somit größer", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. "Im Hinblick auf die Politik der US-Notenbank Fed werden die ohnehin schon ausgeprägten Erwartungen einer Lockerung im September und im weiteren Jahresverlauf wohl nochmals verstärkt."/jsl/he