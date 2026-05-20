Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben nach deutlichen Vortagsgewinnen am Donnerstag ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,14 Prozent auf 124,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,19 Prozent.

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Am Mittwoch hatten die Anleihen noch von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs und einer allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten profitiert und zugelegt. Die positivere Stimmung hielt jedoch nicht lange an. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und die Ölpreise stiegen wieder an. Zudem treten die negativen ökonomischen Wirkungen des Kriegs auf die Wirtschaft der Eurozone immer stärker in den Fokus.

Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich wegen der Folgen des Iran-Kriegs weiter verschlechtert und im Mai den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreicht. Die von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes sanken stärker als erwartet und signalisieren einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Die Deutsche Bundesbank erwartet unterdessen für Deutschland eine Stagnation der Wirtschaft im zweiten Quartal.

Die Daten dürften die Arbeit der EZB erschweren. Angesichts der gestiegenen Inflationsgefahren wird an den Finanzmärkten überwiegend erwartet, dass sie die Leitzinsen im Juni erhöhen wird. Allerdings belasten höhere Leitzinsen auch gleichzeitig das Wirtschaftswachstum. Die gestiegenen Erwartungen an eine Leitzinserhöhung hatten zuletzt die Anleihekurse belastet./jsl/he