Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag im frühen Handel etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 126,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,97 Prozent.

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Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Hinsichtlich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. Die Ölpreise fielen am Morgen weiter.

Bei den am frühen Nachmittag erwarteten Inflationsdaten aus Deutschland seien die Benzinpreise im Fokus, schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. "Die Einführung des Tankrabatts hat zu einem Dämpfer bei der Preisentwicklung an den deutschen Tankstellen geführt." In Frankreich und Spanien zog die Inflation im Mai unterdessen weiter an./jha/stk