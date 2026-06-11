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Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

12.06.26 17:19 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 125,87 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,01 Prozent.

Der Bund-Future hatte bereits am Donnerstagabend zugelegt. Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran belastet die Ölpreise. Eine nachhaltige Einigung könnte die Inflationsgefahren dämpfen, was die Anleihekurse stützt. US-Präsident Donald Trump dämpfte allerdings die Zuversicht am Nachmittag und hat dem Iran vorgeworfen, Falschinformationen über mögliche Verabredungen mit den USA zu verbreiten. Die Kurse gaben daraufhin etwas nach.

"Die Euphorie um die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten birgt Risiken: Eine tatsächliche Unterzeichnung einer Vereinbarung wird heute und am Wochenende das entscheidende Ereignis sein", schreiben Experten der Dekabank. Der Iran-Krieg hat die Verbraucherpreise zuletzt deutlich nach oben getrieben. Die EZB hatte daher am Donnerstag die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben und Präsidentin Christine Lagarde hielt nach Einschätzung der Dekabank die Tür für eine weitere Zinserhöhung offen./jsl/men