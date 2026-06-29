DAX24.996 +1,5%Est506.328 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,4900 -4,0%Nas26.168 +1,4%Bitcoin51.221 -2,7%Euro1,1416 -0,1%Öl72,99 +0,6%Gold4.024 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich mit Gewinnen -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- SAP, Microsoft, Strategy, TUI, Mercedes-Benz, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Lufthansa, Telekom im Fokus
Top News
Neuer Anlauf auf 25.000-Punkte-Marke: DAX am Dienstag letztlich fest Neuer Anlauf auf 25.000-Punkte-Marke: DAX am Dienstag letztlich fest
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

30.06.26 17:42 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Nachmittag um 0,05 Prozent auf 127,32 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,86 Prozent.

Die Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise stützten die Anleihekurse kaum. Die Inflationsrate war im Juni unerwartet gefallen. "Der Rohölpreis ist deutlich zurückgegangen, daher ist Entspannung angesagt bei den Preisen", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Entscheidend für die weitere Entwicklung sei, ob die Straße von Hormus bald wieder frei wird. "Allerdings wird die Europäische Zentralbank weiterhin wachsam bleiben, ob in den kommenden Monaten auch wirklich aller Inflationstreibstoff aus der Wirtschaft herausgespült wird." Die Inflationsdaten für die gesamte Eurozone werden am Mittwoch veröffentlicht.

Die Märkte blicken zudem auf die Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra. Die EZB bleibt trotz der Fortschritte im Friedensprozess zwischen den USA und dem Iran, die die Ölpreise dämpfen, besorgt über die Inflation. Die Folgewirkungen des Ölpreisanstiegs würden sich wahrscheinlich erst nach einiger Zeit bemerkbar machen, sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.

Weiterhin bestimmt auch die Lage im Nahen Osten das Geschehen an den Finanzmärkten. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus gibt es trotz einer Reise von US-Vertretern nach Katar vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der US-Sondergesandte Steve Witkoff seien heute zu Gesprächen in Doha, sagte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums. Geplant seien aber nur Treffen mit Vermittlern, hochrangige iranische Vertreter würden in Doha derzeit nicht erwartet. Trump hatte zuletzt mögliche Krisengespräche mit dem Iran angedeutet. Die Ölpreisentwicklung hatte sich zuletzt auch immer auf die Anleihekurse ausgewirkt. Schließlich sind die Ölpreise wichtig für die Inflationsaussichten./jsl/he