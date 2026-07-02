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Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

03.07.26 17:57 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,13 Prozent auf 126,64 Punkte zu. Auf auf Wochensicht gab der Future nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,93 Prozent.

Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg laut einer 2. Schätzung um 1,7 Punkte auf 49,4 Punkte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 48,9 Punkte ermittelt worden.

"Ein wesentlicher Hemmfaktor für das Wirtschaftswachstum seit Ausbruch des Krieges im Nahen Osten war der Rückgang der Nachfrage seitens der Verbraucher aufgrund des Energiepreisanstiegs, doch dieser Inflationsdruck hat im Juni Anzeichen einer deutlichen Abkühlung gezeigt", sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Markets. "Die Inflation bei den Inputkosten im Dienstleistungssektor ging im Juni so stark zurück wie noch nie seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1998 - abgesehen von dem Rückgang während des Corona-Lockdowns Anfang 2020."

Belastet wurden die Anleihen durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht hatte den deutschen Anleihemarkt im Gegensatz zu den Aktienmärkten am Vortag kaum bewegt. Die Erwartung auf Leitzinserhöhungen in den USA im späteren Jahresverlauf wurde mit den Daten gedämpft. Am Freitag wurden in den Vereinigten Staaten wegen eines Feiertages keine Konjunkturzahlen veröffentlicht./jsl/he