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Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

06.07.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 126,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,94 Prozent.

Der Anleihemarkt fand keine klare Richtung. Besser als erwartet ausgefallene Auftragseingänge in der Industrie in Deutschland bewegten nicht. Diese waren im Mai stärker als von Volkswirten erwartet gestiegen.

"Insgesamt machen die Zahlen Hoffnung auf eine moderate Erholung der deutschen Industrie, die nach einer langen Stagnationsphase zuletzt auch noch vom Iran-Krieg gebeutelt wurde", kommentierte Commerzbank-Ökonom Marco Wagner. Eine starke Erholung sei aber angesichts der "Erosion der Standortqualität" in Deutschland nicht zu erwarten. "Auch wenn das Reformpaket der Bundesregierung in einzelnen Punkten Fortschritte gebracht hat, dürfte es aber keinen Durchbruch in der Breite darstellen", schreibt Wagner.

Finanzmarktexperten bewerten die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut positiver. Der von Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im Juli den dritten Monat in Folge zu. Der Anstieg war zudem stärker als erwartet. "Rückenwind liefert die deutliche Aufhellung der deutschen Konjunktur", heißt es in der Mitteilung. "Die neuesten politischen Maßnahmen scheinen bei den Anlegern Eindruck zu machen."/jsl/he