DAX23.960 +2,4%Est505.836 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,7%Nas22.808 +0,5%Bitcoin61.126 +3,7%Euro1,1643 +0,1%Öl88,79 -1,1%Gold5.224 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y ExxonMobil 852549 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 SAP 716460 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX zieht kräftig an -- Wall Street etwas höher -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Amazon-Aktie stabil: Milliardenschwere Multi-Tranchen-Anleihe zur KI-Finanzierung voraus? Amazon-Aktie stabil: Milliardenschwere Multi-Tranchen-Anleihe zur KI-Finanzierung voraus?
NIO-Aktie profitiert kräftig: Tesla-Rivale schafft im vierten Quartal schwarze Zahlen NIO-Aktie profitiert kräftig: Tesla-Rivale schafft im vierten Quartal schwarze Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Leichte Kurverluste nach Vortagserholung

10.03.26 16:59 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag ein wenig gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,09 Prozent auf 127,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,83 Prozent.

Wer­bung

Am Montagabend war der Bund-Future noch mit der vagen Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs deutlich gestiegen, nachdem er zu Beginn der Handelswoche unter 126 Punkte gefallen war. Gestiegene Energiepreise hatten zeitweise Inflationssorgen geschürt.

Weiterhin steht der Iran-Krieg im Blick der Märkte. Inmitten heftiger israelischer Angriffe auf den Iran hatte US-Präsident Donald Trump überraschend ein baldiges Ende des Krieges ins Spiel gebracht. "Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe", zitierte ihn der US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview. Allerdings erklärten die iranischen Revolutionsgarden, dass sie entschieden, wann der Krieg endet.

"Den Märkten war der Mangel an Details egal und sie setzten ihre Erholung fort", heißt es in einer Analyse der Dekabank. Die Erholung sei aber eher taktisch und positionsgetrieben. "Der Ölpreis bleibt Dreh- und Angelpunkt der Marktbewegungen." Im Tagesverlauf nahm die Skepsis an den Märkten wieder zu.

Wer­bung

Schließlich wurde die Kriegshandlungen im Tagesverlauf unvermindert fortgesetzt. So meldete der Iran erneut schwere Luftangriffe. Die Vereinigten Staaten gäben nicht nach, "bis der Feind vollständig und endgültig besiegt" sei, machte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in Washington klar.

Schwache Außenhandelszahlen aus Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. So sind die Exporte im Januar um 2,3 Prozent gefallen. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 1,5 Prozent prognostiziert./jsl//mis