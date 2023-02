Deutsche Anleihen: Leichte Verluste am Mittag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag im Kurs leicht nachgegeben. Bis zum Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,11 Prozent auf 135,16 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug leicht auf 2,43 Prozent.

Am Markt war die Rede von einem weitgehend impulslosen Handel. Die Woche beginnt mit Blick auf Wirtschaftsdaten ruhig: In der Eurozone stehen am Nachmittag lediglich Zahlen zur Verbraucherstimmung auf dem Programm, die an den Märkten in der Regel nur zur Kenntnis genommen werden. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags weitgehend Ruhe.

In der vergangenen Woche waren die Anleiherenditen spürbar gestiegen. Hintergrund sind steigende Zinserwartungen an die Notenbanken. Die hohe Inflation ist zwar bis zuletzt gesunken, allerdings meist nicht so deutlich wie erhofft. Zudem hat sich die Konjunktur vielerorts nicht so stark abgeschwächt, wie noch vor wenigen Wochen befürchtet. Die Zentralbanken dürften ihre Geldpolitik daher weiter straffen./bgf/jsl/stk