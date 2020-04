Deutsche Anleihen: Leichte Verluste nach Vortagesgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen am Vortag haben deutsche Anleihen am Donnerstag etwas nachgegeben. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future gab zuletzt um 0,05 Prozent auf 172,38 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,46 Prozent.

Anleihen wurden von der Erholung des Aktienmarktes belastet. Nach den starken Verlusten am Vortag legte der Dax am Donnerstag wieder zu. Wie weit die Aufwärtsbewegung tragen wird, bleibt aber abzuwarten.

Am Nachmittag dürften neue Konjunkturdaten zur Arbeitslosigkeit in den USA die angespannte Lage der größten Volkswirtschaft unterstreichen. "Die Welle von Anträgen auf US-Arbeitslosenhilfe dürfte mit unverminderter Wucht weiterrollen", heißt es in einem Kommentar der LBBW.

Doch damit nicht genug. Nach dem historisch schwachen Empire State Index am Mittwoch dürfte der Philadelphia Fed Index ebenfalls in die Knie gehen. Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba rechnet mit einem "erneuten Einbruch"./mf/ssc/jha/