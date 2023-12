Deutsche Anleihen: Leichte Verluste zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,10 Prozent auf 134,75 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,25 Prozent. Sie bewegt sich damit leicht über dem Sechs-Monats-Tief vom Vortag bei 2,24 Prozent.

Auftragsdaten aus der deutschen Industrie fielen am Morgen schwach aus. Gegenüber dem Vormonat gingen im Oktober 3,7 Prozent weniger Bestellungen ein, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem leichten Zuwachs gerechnet. Allerdings geht das schwache Resultat vor allem auf fehlende Großaufträge zurück. Ohne diese Komponente ergibt sich ein Orderanstieg um 0,7 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen in der Eurozone Umsatzzahlen der Einzelhändler auf dem Programm. In den USA veröffentlicht der Dienstleister ADP seine monatlichen Zahlen zur Arbeitsmarktentwicklung. Die Daten werden an den Finanzmärkten stets beachtet, obwohl ihre Prognosekraft für den am Freitag anstehenden Jobmarktbericht der US-Regierung als eingeschränkt gilt./bgf/mis