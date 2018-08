Deutsche Anleihen: Leichte Verluste zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Das Gesprächsangebot Chinas an die USA lockte Anleger etwas aus sicheren Schuldtiteln. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,07 Prozent auf 163,44 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas höher mit 0,32 Prozent. In Südeuropa stiegen die Anleihekurse dagegen an.

Für etwas Entspannung an den Finanzmärkten sorgte die Ankündigung Chinas, Ende August eine Delegation in die USA zu schicken. Es soll um den festgefahrenen Handelsstreit gehen. Zuletzt hatten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt kaum mehr miteinander gesprochen, dafür aber in mehreren Runden Einfuhrzölle auf Güter im Wert von vielen Milliarden Dollar erhoben. Die Eskalation drückt auf die Stimmung an den Märkten, weil negative Folgen für die Weltwirtschaft befürchtet werden.

Konjunkturdaten stehen am Donnerstag im Euroraum nur wenige an. In den USA werden etwas mehr Zahlen veröffentlicht, allerdings nur aus der zweiten Reihe mit zumeist wenig Marktrelevanz./bgf/jkr/zb