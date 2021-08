Deutsche Anleihen: Merkliche Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,22 Prozent auf 177,11 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,49 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten sorgte für eine stärkere Nachfrage nach den Festverzinslichen. Im Tagesverlauf dürfte sich der Fokus auf die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten in den USA richten. Auf dem Programm stehen am Nachmittag Zahlen zur Umsatzentwicklung im Einzelhandel und zur Industrieproduktion. Beiden Daten liefern neue Hinweise auf die amerikanische Konjunktur und werden stark beachtet.

Außerdem haben die Anleger einen Auftritt des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell im Blick, der am Abend ansteht./jsl/jkr/jha/