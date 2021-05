Deutsche Anleihen: Merkliche Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag deutlich gefallen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,21 Prozent auf 169,59 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,16 Prozent.

"Das Umfeld für Staatsanleihen bleibt schwierig", heißt es in Studie der Landesbank Hessen-Thüringen. Belastungsfaktoren seien der von US-Präsident Joe Biden vorgestellte Rekordhaushalt in Höhe von sechs Billionen US-Dollar, die insgesamt freundliche Stimmung an den Aktienmärkten und Sorgen über einen geldpolitischen Kurswechsel dies- und jenseits des Atlantiks.

Zudem wurden Inflationszahlen aus Italien und Spanien veröffentlicht. In beiden Ländern zog die Inflationsrate an. In Italien blieb sie aber etwas hinter den Erwartungen zurück. Erste Zahlen aus den Bundesländer deuten auf einen deutlichen Anstieg der Inflationsrate auch in Deutschland hin. Die gesamtdeutschen Zahlen werden um 14.00 Uhr veröffentlicht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht in dem jüngsten Aufwärtstrend bei der Inflation ein vorübergehendes Phänomen. Eine grundlegende Änderung der Geldpolitik wird daher auf absehbare Zeit nicht erwartet. In den USA stehen angesichts eines Feiertages keine Konjunkturdaten an./jsl/bgf/zb