Deutsche Anleihen: Merkliche Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag merklich nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zum Mittag um 0,29 Prozent auf 176,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,47 Prozent.

Die freundliche Aktienmarktstimmung in Europa dämpfte die Nachfrage nach als sicher geltenden Anleihen. Die im August etwas eingetrübte Unternehmensstimmung in der Eurozone belastete nicht. Schließlich lag der von Markit erhobenen Einkaufsmangerindex für die Gesamtwirtschaft im Rahmen der Erwartungen und befindet sich weiter auf einem hohen Niveau. "Der Wirtschaftsaufschwung der Eurozone hat seine beeindruckende Dynamik beibehalten", erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson.

In den USA werden ebenfalls die Markit-Indikatoren erwartet, die die Märkte in der Regel jedoch wesentlich weniger bewegen als die europäischen Zahlen. In Übersee stehen eher die Kennzahlen des Instituts ISM im Vordergrund. Diese werden jedoch etwas später im Berichtsmonat veröffentlicht./jsl/bgf/jha/