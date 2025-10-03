DAX24.375 -0,2%Est505.646 ±0,0%MSCI World4.351 +0,6%Top 10 Crypto16,64 +1,1%Nas22.895 +0,2%Bitcoin103.083 +0,3%Euro1,1741 +0,2%Öl64,73 +0,6%Gold3.879 +0,6%
Deutsche Anleihen mit wenig Bewegung

03.10.25 16:48 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag im Feiertagshandel wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,03 Prozent auf 128,66 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,70 Prozent.

Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten konnten den Kursen der Festverzinslichen am Nachmittag keinen Auftrieb verleihen. Im September hatte sich die Stimmung der US-Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen deutlich eingetrübt.

Auch Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen der Eurozone sorgten nicht für Kursbewegung bei Bundesanleihen. Diese hatte sich im September zwar deutlich verbessert. Allerdings wurde die erste Schätzung für den Einkaufsmanagerindex etwas nach unten revidiert.

Der ursprünglich für den Nachmittag angesetzte Arbeitsmarktbericht der US-Regierung ist dagegen wegen des "Shutdowns" in den Vereinigten Staaten ausgefallen. Den Anlegern fehlte daher eine wichtige Orientierung. Seit Mittwoch sind in den USA viele Regierungsmitarbeiter im Zwangsurlaub, nachdem zuvor Verhandlungen der Parteien zur Beilegung eines Haushaltsstreits gescheitert waren./jkr/he