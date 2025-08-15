DAX24.307 -0,2%ESt505.429 -0,4%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.287 -2,0%Euro1,1682 -0,3%Öl66,09 -0,1%Gold3.349 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Fokus: Zwischen Rekordhochs und Warnungen vor extremer Bewertung Palantir-Aktie im Fokus: Zwischen Rekordhochs und Warnungen vor extremer Bewertung
Nach Alaska-Gipfel: Trump spricht von großen Fortschritten - Europäer stimmen Taktik ab - Selenskyj reist zu Trump Nach Alaska-Gipfel: Trump spricht von großen Fortschritten - Europäer stimmen Taktik ab - Selenskyj reist zu Trump
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Moderate Kursgewinne - Weiterer Ukraine-Gipfel im Fokus

18.08.25 10:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind mit moderaten Kursgewinne in die Woche gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Montag um 0,34 Prozent auf 129,16 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,74 Prozent.

Wer­bung

Auch europaweit stiegen die Kurse. Börsianer sprachen von einer kleinen Gegenbewegung nach den Verlusten am Freitag. Anleger seien aktuell auf Richtungssuche, hieß es am Markt.

Keine neuen Erkenntnisse hatte dabei das Treffen in Alaska zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin geliefert. Dieses war letztlich ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Krieg der Ukraine mit dem Aggressor Russland beendet worden.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Treffen des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj mit Trump im Weißen Haus am Montag. Geplant ist neben dieser bilateralen Zusammenkunft etwas später eine weitere in größerer Runde mit europäischen Spitzenpolitikern.

Wer­bung

Weitere Impulse könnten Beobachtern zufolge von dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming) ausgehen. Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank erwartet, dass der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, auch dieses Jahr die Gelegenheit nutzen wird, um die Märkte auf den geldpolitischen Kurs der Fed vorzubereiten und unerwünschte Überraschungen zu vermeiden. Powell werde wohl eine Leitzinssenkung im September nicht kategorisch ausschließen, zugleich aber dürfte er die Hoffnung auf einen großen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten nicht befeuern./la/jsl/mis