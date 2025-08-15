Deutsche Anleihen: Moderate Kursgewinne - Weiterer Ukraine-Gipfel im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind mit moderaten Kursgewinne in die Woche gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Montag um 0,34 Prozent auf 129,16 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,74 Prozent.

Auch europaweit stiegen die Kurse. Börsianer sprachen von einer kleinen Gegenbewegung nach den Verlusten am Freitag. Anleger seien aktuell auf Richtungssuche, hieß es am Markt.

Keine neuen Erkenntnisse hatte dabei das Treffen in Alaska zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin geliefert. Dieses war letztlich ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Krieg der Ukraine mit dem Aggressor Russland beendet worden.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Treffen des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj mit Trump im Weißen Haus am Montag. Geplant ist neben dieser bilateralen Zusammenkunft etwas später eine weitere in größerer Runde mit europäischen Spitzenpolitikern.

Weitere Impulse könnten Beobachtern zufolge von dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming) ausgehen. Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank erwartet, dass der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, auch dieses Jahr die Gelegenheit nutzen wird, um die Märkte auf den geldpolitischen Kurs der Fed vorzubereiten und unerwünschte Überraschungen zu vermeiden. Powell werde wohl eine Leitzinssenkung im September nicht kategorisch ausschließen, zugleich aber dürfte er die Hoffnung auf einen großen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten nicht befeuern./la/jsl/mis