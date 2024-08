Deutsche Anleihen nahezu unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,01 Prozent auf 133,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,27 Prozent.

Damit hielten sich die Kursbewegungen am deutschen Anleihemarkt im Vergleich zum Vortag in Grenzen. Zwar wurde am späten Vormittag für die Eurozone ein deutlicher Rückgang der Inflation gemeldet. Im August war die Teuerung auf 2,2 Prozent gesunken, nachdem sie im Juli bei 2,6 Prozent gelegen hatte. "Für die EZB steht die Tür für eine Zinssenkung im September sperrangelweit offen", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die Preisdaten.

Am Donnerstag waren aber bereits in großen Volkswirtschaften des Währungsraums zum Teil deutlich sinkende Inflationsraten gemeldet worden, was die Renditen zeitweise belastet hatte. Der Rückgang der Teuerung in der gesamten Eurozone war somit keine Überraschung. Die Kursreaktionen hielten sich daher in Grenzen.

Auch US-Konjunkturdaten konnten am Nachmittag keine größeren Impulse am Rentenmarkt liefern. Im Juli waren die privaten Einkommen etwas stärker als erwartet gestiegen. Daten zur Preisentwicklung zeigten, dass sich die Inflationsrate, gemessen am PCE-Preisindex, im Juli nicht verändert hat./jkr/he