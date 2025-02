Deutsche Anleihen profitieren von Furcht vor Handelskrieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor einem Handelskrieg hat die Kurse deutscher Staatsanleihen gestützt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte am späten Nachmittag um 0,51 Prozent auf 133,19 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,39 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende seine Drohung wahrgemacht und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China beschlossen. Dies sorgte in Europa für große Unruhe, da Trump auch Zölle für die EU in Aussicht stellte. Einen Teil seiner Gewinne gaben die Anleihen jedoch am Nachmittag wieder ab. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum gab bekannt, dass die USA ihre Zölle zumindest gegenüber Mexiko für einen Monat aussetzen würden.

"Die Zölle kommen nicht völlig überraschend, sind aber dennoch ein Rückschlag für die Risikostimmung", kommentierte Analyst Rainer Guntermann von der Commerzbank die Lage am deutschen Rentenmarkt. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA bewegten den Markt kaum. Die US-Industrie ist erstmals seit über zwei Jahren wieder auf Wachstumskurs. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg auf den höchsten Stand seit Oktober 2022. Der Anstieg war zudem stärker als erwartet./jsl/nas