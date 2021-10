Deutsche Anleihen: Rendite auf Viermonatshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit weiteren Kursverlusten in den Handel gegangen. Im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen mit minus 0,16 Prozent auf den höchsten Stand seit knapp vier Monaten. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel hingegen um 0,21 Prozent auf 169,32 Punkte. Auch in anderen Euroländern verzeichneten Staatsanleihen weitere Verluste.

Fachleute führen die Kursverluste vor allem auf steigende Inflationserwartungen zurück. "Inflation bleibt das dominierende Thema am Rentenmarkt", heißt es in einer Tagesvorschau der Landesbank Hessen-Thüringen. Die Marktteilnehmer zweifelten zunehmend daran, dass der Inflationsanstieg nur temporärer Natur ist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) nicht müde wird zu betonen. Entsprechend steigen an den Kapitalmärkten die Inflationsaufschläge und die Zinsen.

Konjunkturdaten aus Deutschland enttäuschten am Morgen die Erwartungen. Die Auftragseingänge in der Industrie gingen im August wesentlich stärker zurück als erwartet. Das Bundeswirtschaftsministerium führte die Nachfrageschwäche auch auf geringere Großaufträge und die Lage von Betriebsferien zurück. Der Rücksetzer folgt zudem auf teils deutliche Zuwächse in den Monaten zuvor.

/bgf/mis