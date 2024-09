Deutsche Anleihen sinken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gefallen. Bis zum Nachmittag haben sie leichte Verluste aus dem frühen Handel weiter ausgebaut. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gab zuletzt um 0,36 Prozent auf 134,43 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,18 Prozent.

Die Hoffnung auf eine von der Notenbanken ausgehende konjunkturelle Belebung in China bremste die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren. Am Morgen hatte Chinas Notenbank zur Stützung der Wirtschaft die Geldpolitik mit einer deutlichen Zinssenkung gelockert.

Die Kursbewegungen vom Vortag haben sich damit an den Anleihemärkten nicht fortgesetzt. Am Dienstag waren die Kurse noch gestiegen und die Renditen im Gegenzug nach unerwartet schwachen US-Konjunkturdaten unter Druck geraten. Die Konsumlaune der amerikanischen Verbraucher war im September deutlich gefallen, was am Markt die Spekulation auf eine weitere deutliche Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte durch die US-Notenbank Fed verstärkte./jkr/men