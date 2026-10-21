DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,12 +2,5%Nas 26.697 +1,0%Bitcoin 75.357 +2,0%Euro 1,1223 -0,1%Öl 109,0 +0,2%Gold 4.133 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Anleihen sinken - Französischer Risikoaufschlag auf 15-Jahreshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch nach den Gewinnen vom Vortag leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum spätem Nachmittag um 0,05 Prozent auf 121,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,42 Prozent.

Werbung

Auch europaweit legten die Renditen überwiegend zu, nachdem sie am Vortag unter Druck geraten waren. Grund für den Rückgang am Dienstag waren vage Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Iran-Krieg gewesen, die den Ölpreis belastet und so die Inflationssorgen am Markt etwas gemildert hatten. Zur Wochenmitte nun bewegte sich der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zuletzt kaum vom Fleck.

Erneut ragte der französische Anleihenmarkt mit einem deutlichen Renditeanstieg negativ hervor. Angesichts zunehmender Sorgen über die Staatsfinanzen des Landes weitete sich der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von jeweils zehn Jahren aus und erreichte bei knapp 1,6 Prozentpunkten den höchsten Stand seit 15 Jahren.

Am Wochenende war es in Frankreich zu Massendemonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten gekommen. "Die Lage in Frankreich spitzt sich zu - haushaltspolitisch und gesellschaftlich", schrieb Robert Greil, Chefstratege bei der Privatbank Merck Finck.

Werbung

Die aktuellen Proteste bergen dem Experten zufolge nicht nur ökonomische Risiken, sondern verschärfen perspektivisch auch die ohnehin angespannte Haushaltslage und die politische Unsicherheit vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen. Für die Finanzmärkte könnte Frankreich damit in den kommenden Monaten zunehmend zum Belastungsfaktor werden./la/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.