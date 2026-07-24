DAX 24.900 +0,6%ESt50 6.242 +0,5%MSCI World 4.783 -1,1%Top 10 Crypto 8,61 +1,1%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.558 +0,7%Euro 1,1394 +0,1%Öl 98,6 -2,0%Gold 4.050 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Anleihen: Stabil nach jüngstem Kursrutsch

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
92.54 EUR 5.26 EUR 6.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag nach den jüngsten kräftigen Verlusten stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future trat am Morgen mit 124,28 Punkten praktisch auf der Stelle. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,19 Prozent. Am Vortag hatte sie den höchsten Stand seit 2011 erreicht.

Werbung

Der jüngste Ölpreis-Schub hatte an den Märkten Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt. Nach dem sprunghaften Anstieg infolge der erneuten Eskalation des Iran-Krieges kostet Rohöl der Referenzsorte Brent weiter mehr als 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Neben der Blockade der Straße von Hormus durch den Iran hatte zuletzt die verbündete Huthi-Miliz aus dem Jemen für Verunsicherung gesorgt. Sie hatte Angriffe auf zwei saudische Öltanker für sich reklamiert, die eine von ihr ausgerufene "Blockade" im Roten Meer missachtet hätten. Damit droht ein weiterer Engpass für Öllieferungen.

Keine entscheidenden Impulse lieferte unterdessen die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag. Die Währungshüter legten eine Zinspause ein. "Die Unsicherheit ist nach wie vor hoch, und die Auswirkungen des Energieschocks auf die Inflation sind noch nicht vollständig zum Tragen gekommen", mahnte EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Die Notenbank will weitere Konjunkturdaten abwarten und im September über eine mögliche Leitzinserhöhung entscheiden. Dann rechnen Experten mit einem weiteren Schritt. Die am Vormittag erwarteten Stimmungsdaten aus der Eurozone dürften an diesem Bild kaum etwas ändern. So lastet der hohe Ölpreis weiterhin auf der Konsumstimmung in Deutschland./jha/mis