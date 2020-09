Deutsche Anleihen stabil vor Fed-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch zu Handelsbeginn im Kurs kaum von der Stelle bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen stabil bei 174,03 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stagnierte auf minus 0,48 Prozent. An anderen Anleihemärkten in Europa war die Markteröffnung ebenfalls ruhig.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten ganz auf die US-amerikanische Geldpolitik . Die Notenbank Federal Reserve gibt am Abend nach ihrer Zinssitzung neue Entscheidungen bekannt. Mit größeren Weichenstellungen wird zwar nicht gerechnet. Allerdings dürfte sich die Fed zu ihrem neuen Inflationsziel äußern, das im Ergebnis zu einer noch lockereren Geldpolitik führt.

Außerdem werden neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Leitzins erwartet./bgf/zb