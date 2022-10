Deutsche Anleihen stabilisieren sich mit leichten Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nach der jüngsten Talfahrt vorerst stabilisiert. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,06 Prozent auf 135,93 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,32 Prozent.

Bis zum Vortag standen die Bundesanleihen noch unter Druck und die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit war am Dienstag im Gegenzug auf 2,38 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit 2011. Im weiteren Tagesverlauf wird zunächst nicht mit stärkeren Impulsen gerechnet. Erst am Nachmittag könnten neue Preisdaten aus den USA für mehr Kursbewegung am deutschen Rentenmarkt sorgen.

Auf dem Programm stehen am Nachmittag Daten zu den Erzeugerpreisen in den USA. Auf der Herstellerebene wird mit einem leichten Rückgang der Preisdynamik gerechnet, wobei das Preisniveau weiterhin vergleichsweise hoch ist. An den Finanzmärkten richtet sich das Interesse zudem auf die Veröffentlichung der Daten zur Entwicklung der amerikanischen Verbraucherpreise, die am Donnerstag erwartet werden.

Außerdem warten die Anleger auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Es wird allgemein erwartet, dass die Aussagen in der Mitschrift auf weitere starke Zinserhöhungen in den USA hindeuten./jkr/men