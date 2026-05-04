DAX24.258 +1,1%Est505.841 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +3,3%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.022 +1,1%Euro1,1689 ±-0,0%Öl112,9 -1,0%Gold4.552 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- NVIDIA, Micron, Apple, FMC, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Top News
Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Ballard Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Ballard Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Stabilisierung - Iran-Krieg und US-Daten im Blick

05.05.26 10:47 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach den Verlusten zu Wochenbeginn stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Dienstagvormittag um 0,08 Prozent auf 124,99 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,07 Prozent.

Wesentlich für das Marktgeschehen sind weiterhin die Nachrichten zum Iran-Krieg. Anleger wägen ab, welchen Einfluss sie auf die Wachstums- sowie Inflationsaussichten und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken haben. Aktuell gefährdet der Streit über die blockierte, für den Welthandel sehr wichtige Straße von Hormus die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran.

US-Präsident Donald Trump drohte der Islamischen Republik erneut mit Vernichtung, nachdem der Iran als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der Meerenge Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen und damit in Brand gesetzt hatte. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi wiederum warnte die USA vor einer Fortsetzung ihrer Initiative.

Aktuell seien die aktiven Kampfhandlungen zwischen dem Iran und den USA zwar ausgesetzt, eine Lösung im Konflikt jedoch sei mitnichten gefunden, schrieb Analyst Rene Albrecht von der DZ Bank. Vielmehr belauerten sich die beiden Länder jetzt in der Straße von Hormus. In Summe laufe es auf einen erneuten Spannungsaufbau hinaus, wenn die USA die Blockade aushebeln, dem Iran ähnliches aber nicht gelingt.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit gen USA. Dann werden Außenhandelsdaten sowie Stimmungsindikatoren für die Dienstleistungsbranche und Daten zu Neubauverkäufen veröffentlicht./la/jsl/mis