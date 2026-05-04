Deutsche Anleihen: Stabilisierung - Iran-Krieg und US-Daten im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach den Verlusten zu Wochenbeginn stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Dienstagvormittag um 0,08 Prozent auf 124,99 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,07 Prozent.

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Wesentlich für das Marktgeschehen sind weiterhin die Nachrichten zum Iran-Krieg. Anleger wägen ab, welchen Einfluss sie auf die Wachstums- sowie Inflationsaussichten und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken haben. Aktuell gefährdet der Streit über die blockierte, für den Welthandel sehr wichtige Straße von Hormus die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran.

US-Präsident Donald Trump drohte der Islamischen Republik erneut mit Vernichtung, nachdem der Iran als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der Meerenge Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen und damit in Brand gesetzt hatte. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi wiederum warnte die USA vor einer Fortsetzung ihrer Initiative.

Aktuell seien die aktiven Kampfhandlungen zwischen dem Iran und den USA zwar ausgesetzt, eine Lösung im Konflikt jedoch sei mitnichten gefunden, schrieb Analyst Rene Albrecht von der DZ Bank. Vielmehr belauerten sich die beiden Länder jetzt in der Straße von Hormus. In Summe laufe es auf einen erneuten Spannungsaufbau hinaus, wenn die USA die Blockade aushebeln, dem Iran ähnliches aber nicht gelingt.

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Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit gen USA. Dann werden Außenhandelsdaten sowie Stimmungsindikatoren für die Dienstleistungsbranche und Daten zu Neubauverkäufen veröffentlicht./la/jsl/mis