Deutsche Anleihen: Stabilisierung nach Vortagsverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag nach deutlichen Vortagsverlusten stabilisiert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 134,26 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,25 Prozent.

Dem Markt fehlte es am Vormittag an Impulsen. Es wurden in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Donnerstag waren die Kurse noch deutlich unter Druck geraten. Besser als erwartet ausgefallene US-Einzelhandelsumsätze und Daten vom Arbeitsmarkt hatten die Kurse belastet. Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen deutlich senken könnte, wurden gedämpft.

Am Nachmittag könnte es mehr Kursbewegung geben. Dann dürften das Konsumklima der Universität von Michigan weiteren Aufschluss über die Lage der US-Wirtschaft geben.

Zudem schauen die Märkte bereits auf das Treffen von Notenbankern, das in der nächsten Woche in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming stattfindet. US-Notenbankchef Jerome Powell könnte Signale geben, ob im September auch eine große Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte möglich ist. "Für eine große Zinssenkung vor den Wahlen bedarf es aber wohl eines dramatisch schlechteren Arbeitsmarktberichts Anfang September, so dass es wahrscheinlicher ist, dass Powell die Zinsspekulationen etwas eindämmen wird", kommentierten Volkswirte der Commerzbank./jsl/jkr/stk