DAX 26.776 +0,0%ESt50 6.398 -0,0%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,22 -2,4%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.642 -2,9%Euro 1,1052 -0,0%Öl 95,9 +0,1%Gold 3.892 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Deutsche Anleihen: Stabilisierungsversuch - US-Erzeugerpreise im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach ihren jüngsten Kursverlusten zunächst einigermaßen stabilisiert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Freitag um 0,05 auf 122,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,37 Prozent.

Werbung

Die Aussicht auf weiter anziehende Zinsen dies- und jenseits des Atlantiks lastet aktuell auf dem Anleihenmarkt. So waren die US-Verbraucherpreise im Oktober unerwartet stark gestiegen, weshalb an den Märkten nun fest mit einer Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember um mindestens 0,25 Prozentpunkte gerechnet wird.

Am Nachmittag stehen die US-Erzeugerpreisdaten für den vergangenen Monat auf der Agenda. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

In der Eurozone erscheine eine Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Dezember nahezu ausgemacht, schrieb Analyst Daniel Lenz von der DZ Bank. Es gebe klare Plädoyers aus dem EZB-Rat für einen solchen Schritt./la/jsl/men

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.