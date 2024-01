Deutsche Anleihen stagnieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am letzten Handelstag der Woche auf der Stelle getreten. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future verharrte am Freitag bei 135,76 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,17 Prozent.

Die Zinsmärkte hätten sich unbeeindruckt davon gezeigt, dass die Inflation in den USA im Dezember stärker als erwartet gestiegen war, schrieb Analyst Sebastian Grupp von der DZ Bank. Im Handelsverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit auf Erzeugerpreisdaten aus den USA. Sie beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Indes haben die Anleihemärkte laut Grupp die traditionelle Emissionsschwemme zu Jahresbeginn bislang gut verdaut. In dieser Woche seien neben den regulären Auktionen am Euro-Primärmarkt unter anderem die Schwergewichte Italien, Spanien, Belgien, Irland sowie aus dem Segment der staatsnahen Emittentengruppe die Europäische Investitionsbank, der Europäische Rettungsfonds EFSF und die französische staatliche Finanzanstalt CADES aktiv gewesen. All diese Emittenten hätten sich gut gefüllter Orderbücher erfreuen konnten. Der Schwerpunkt der Emissionen lag dem Experten zufolge bei einer Laufzeit von zehn Jahren./la/jkr/jha/