Deutsche Anleihen stagnieren nach jüngsten Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach ihren jüngsten Verlusten stabilisiert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future verharrte im frühen Handel am Montag bei 132,97 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,41 Prozent.

Angesichts der zuletzt deutlich gesunkenen Inflation dies- und jenseits des Atlantiks steht die Frage im Raum, wann die Notenbanken die Leitzinsen wieder senken. Mittlerweile werde die Europäische Zentralbank für Juni in der Pole-Position gesehen, schrieb Analyst Rene Albrecht von der DZ Bank. Die US-Notenbank Fed könnte dann im Juli nachziehen. Schließlich laufe es konjunkturell in der Eurozone weitaus schlechter als in den USA, wie die Wachstumszahlen zum vierten Quartal jüngst gezeigt hätten.

