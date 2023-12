Deutsche Anleihen starten etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 138,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,91 Prozent.

Damit sind jüngste Kursgewinne vorerst gestoppt. Zuletzt hatte die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung in den USA die Renditen am Anleihemarkt generell belastet und den Kursen im Gegenzug Auftrieb verliehen. Am Mittwoch war die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen noch bis auf 1,89 Prozent gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit etwa einem Jahr.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt am deutschen Anleihemarkt. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten wöchentliche Arbeitsmarktdaten aus den USA für Impulse sorgen./jkr/mis