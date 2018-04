Deutsche Anleihen starten etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel leicht um 0,04 Prozent auf 159,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,51 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am deutschen Rentenmarkt. Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus rücken und für neue Impulse sorgen. Am Vormittag stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone auf dem Programm, die am Markt in der Regel stark beachtet werden.

Zuletzt hätten Stimmungsindikatoren aus der Eurozone darauf hingedeutet, dass die Aufschwungphase im Währungsraum ihren Höhepunkt in den Wintermonaten erreicht hatte, kommentierte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Er sieht aber keinen Grund für Konjunkturskepsis. Am Nachmittag könnten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA ebenfalls für etwas Bewegung sorgen./jkr/das